Отряд кораблей Северного флота вошел в Баренцево море

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи в Северном Ледовитом океане, вошел в Баренцево море. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

"Сегодня отряд во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" обогнул с севера архипелаг Новая Земля и вошел в Баренцево море", - сказал он.

Сейчас корабли и суда отряда направляются в сторону Североморска (главная база Северного флота).

Ранее экипаж "Североморска" провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу ночью. Моряки боролись с пожаром, который возник в результате аварии электрогенератора.

Кроме того, в четверг личный состав арктической мотострелковой бригады Северного флота впервые в современной российской истории высадился с большого десантного корабля "Кондопога" на остров Голомянный архипелага Северная Земля. Военные на четырех многоцелевых бронированных транспортерах МТ-ЛБВ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами "Корд", провели тренировки по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике.

В ходе шестого арктического похода отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады также осуществил высадки и отработал рейдовые действия на мысе Челюскин и на побережье острова Котельный.

За время арктического похода моряки прошли более 5000 миль.