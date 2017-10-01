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Раненный в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале в Москве

Армия и ОПК
1 октября, 22:19 дата обновления: 1 октября, 22:47 UTC+3

Военный пострадал, когда автомобиль, на котором он следовал в один из населенных пунктов, подорвался на фугасе

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полковник Валерий Федянин скончался от ранений, полученных в Сирии, в Главном военном клиническом госпитале Минобороны России. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в ведомстве.

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"22 сентября полковник Валерий Федянин организовывал доставку российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции Хама. Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения", - рассказали в Минобороны.

"Для оказания экстренной медицинской помощи полковник В. Федянин был оперативно доставлен из Сирии в Главный военный клинический госпиталь Минобороны России. Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось", - добавили в министерстве.

24 сентября Минобороны сообщило о гибели другого российского военного в Сирии - в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) погиб под Дейр-эз-Зором генерал-лейтенант Валерий Асапов.

Российские ВКС помогают правительственным войскам бороться с террористами в Сирии с 30 сентября 2015 года. В рамках этой операции российский Центр примирения на авиабазе Хмеймим занимается доставкой гуманитарной помощи, а также контролем за режимом примирения враждующих сторон. В Сирии действуют российские военные советники, помогающие сирийским командующим готовить операции против боевиков.

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