Более 9 тысяч человек призовут в Восточном военном округе осенью

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Военкоматы Восточного военного округа в рамках осенней призывной кампании отправят служить более 9 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"В Восточном военном округе стартовала призывная кампания "Осень-2017", в ходе которой военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири", - говорится в сообщении.

Больше всего юношей призовут в Приморском крае - более 1,9 тысячи. Из Забайкалья отправятся служить более 1,7 тысячи человек, из Якутии - порядка 1,5 тысячи. Войска пополнят свыше 1 тысячи новобранцев из Хабаровского края и Бурятии, рассказали в пресс-службе.

Первых призывников отправят в войска в третьей декаде октября, массовая отправка начнется 15 ноября. Как отмечается в сообщении, 99% призывников будут служить в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Осенняя призывная кампания началась в России 1 октября. В войска направят 134 тысячи молодых людей, тогда как по итогам предыдущего осеннего призыва ряды Вооруженных сил пополнили 152 тысячи человек.