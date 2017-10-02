Более 9 тысяч человек призовут в Восточном военном округе осенью

Организаторы Олимпиады-2018 обещают обеспечить спортсменов самыми качественными продуктамиСпорт 2 октября, 4:50
Мэрилин Мэнсон прервал концертный тур по США из-за травмы ногиКультура 2 октября, 4:27
Сенатор: войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 летМеждународная панорама 2 октября, 4:03
Ассанж: в Каталонии изъяли 700 тыс. бюллетеней на референдуме о независимостиМеждународная панорама 2 октября, 3:57
Сенатор: давление не заставит КНДР свернуть ядерную программуМеждународная панорама 2 октября, 3:34
Власти Каталонии объявили о победе на референдуме сторонников независимостиМеждународная панорама 2 октября, 3:30
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремированоСпорт 2 октября, 2:43
"Барселона" и футбольная сборная Испании под угрозой из-за референдума в КаталонииСпорт 2 октября, 2:11
За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдумаМеждународная панорама 2 октября, 1:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Военкоматы Восточного военного округа в рамках осенней призывной кампании отправят служить более 9 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщает в понедельник пресс-служба округа.
"В Восточном военном округе стартовала призывная кампания "Осень-2017", в ходе которой военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири", - говорится в сообщении.
Больше всего юношей призовут в Приморском крае - более 1,9 тысячи. Из Забайкалья отправятся служить более 1,7 тысячи человек, из Якутии - порядка 1,5 тысячи. Войска пополнят свыше 1 тысячи новобранцев из Хабаровского края и Бурятии, рассказали в пресс-службе.
Первых призывников отправят в войска в третьей декаде октября, массовая отправка начнется 15 ноября. Как отмечается в сообщении, 99% призывников будут служить в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
Осенняя призывная кампания началась в России 1 октября. В войска направят 134 тысячи молодых людей, тогда как по итогам предыдущего осеннего призыва ряды Вооруженных сил пополнили 152 тысячи человек.