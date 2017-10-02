Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ледокол "Илья Муромец" в ближайшие дни выйдет на государственные испытания

Армия и ОПК
2 октября, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Будет проверяться работа радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок и якорных устройств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый ледокол "Илья Муромец", построенный в интересах Военно-морского флота РФ, выйдет на государственные испытания в ближайшие дни. Об этом в понедельник сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Планируется, что в период с 4 по 7 октября новейший ледокол "Илья Муромец" покинет достроечную набережную предприятия "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге и выйдет на государственные испытания", - сказал Дыгало.

По его словам, в ходе государственных испытаний будут проверены все характеристики и системы ледокола, в частности, работа радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок и якорных устройств.

"В настоящее время завершается подготовка ледокола к государственным испытаниям. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев поручил соответствующим руководителям и далее осуществлять плановый контроль за испытаниями, а также их военно-техническое сопровождение", - сказал начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, слова которого цитирует Дыгало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
2
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
3
ФСБ пресекла деятельность членов организации "Таблиги Джамаат" в Крыму
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу
7
За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума
Темы дня
Новости партнеров
Реклама