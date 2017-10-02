Ледокол "Илья Муромец" в ближайшие дни выйдет на государственные испытания

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый ледокол "Илья Муромец", построенный в интересах Военно-морского флота РФ, выйдет на государственные испытания в ближайшие дни. Об этом в понедельник сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Планируется, что в период с 4 по 7 октября новейший ледокол "Илья Муромец" покинет достроечную набережную предприятия "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге и выйдет на государственные испытания", - сказал Дыгало.

По его словам, в ходе государственных испытаний будут проверены все характеристики и системы ледокола, в частности, работа радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок и якорных устройств.

"В настоящее время завершается подготовка ледокола к государственным испытаниям. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев поручил соответствующим руководителям и далее осуществлять плановый контроль за испытаниями, а также их военно-техническое сопровождение", - сказал начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, слова которого цитирует Дыгало.