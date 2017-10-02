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Контрольные проверки Минобороны начинаются во всех частях и соединениях

Армия и ОПК
2 октября, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

В ходе проверок будут проведены тактические, летно-тактические и тактико-специальные учения различного уровня, проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 300 воинских частей и соединений всех видов и родов войск, военных округов и флотов, 120 войсковых полигонов будут проинспектированы во время контрольных проверок за 2017 учебный год, которые начинаются в октябре. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"В октябре в Вооруженных Силах Российской Федерации начинаются контрольные проверки за 2017 учебный год. Мероприятия будут проводиться более чем на 120 войсковых полигонах и затронут 100% соединений, воинских частей и организаций российской армии. Вышестоящими органами военного управления будут проверены более 300 воинских частей и соединений всех видов и родов войск, военных округов и флотов", - сказали в военном ведомстве, отметив, что первая очередь проверки пройдет с 2 по 15 октября, вторая - в последнюю декаду октября.

В Минобороны пояснили, что в ходе контрольной проверки в соединениях и воинских частях Вооруженных сил будут проведены тактические, летно-тактические и тактико-специальные учения различного уровня, контрольные занятия по основным предметам обучения, проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава.

"По результатам контрольных занятий каждому военнослужащему будет выставлена оценка, а также проведен контроль подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению. Особое внимание будет уделено оценке подготовки соединений и воинских частей, дислоцированных в сложных географических и климатических условиях", - подчеркнули в министерстве.

"С соединениями и воинскими частями, которые выполняли учебно-боевые задачи в ходе совместного стратегического учения "Запад-2017", будут проведены контрольные занятия под руководством командиров соединений, в ходе которых все военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из штатного оружия, а также сдадут зачетные упражнения по физической подготовке", - добавили в Минобороны.

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