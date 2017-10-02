РТИ начал поставки радиостанций для Минобороны Армении

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ярославский радиозавод (ЯРЗ, входит в концерн "РТИ") начал отгрузку первой партии радиостанций Р-168-100КАЕ и Р-168-5КНЕ по контрактам с Министерством обороны Армении. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концерна.

"Оборонная продукция предприятий концерна "РТИ" отличается высоким качеством, современными технологиями и оптимальной стоимостью. Это в полной мере относится к изделиям нашего Ярославского радиозавода, который является одним из лидеров радиоэлектронной промышленности России в сегменте профессиональных средств связи. Первые поставки продукции в адрес военного ведомства Армении свидетельствуют о востребованности продукции наших предприятий на внешних рынках", - сказал генеральный директор РТИ Максим Кузюк, слова которого привели в пресс-службе.

Контракты на поставку крупной партии радиостанций КВ- диапазона Р-168-100КАЕ и Р-168-5КНЕ между российским предприятием и военным ведомством Армении были заключены минувшей весной.

"В конце сентября представители зарубежного заказчика побывали на ЯРЗ, чтобы лично участвовать в испытаниях станций на дальность связи. Главный инженер управления связи - заместитель начальника управления связи Минобороны Армении Самвел Атоян и главный специалист управления технического обеспечения департамента материально-технического обеспечения Минобороны Армении Георгий Сарксян остались довольны полученными результатами", - отметили в РТИ.

По словам представителей руководства Ярославского радиозавода, сейчас ведутся переговоры об изготовлении аналогичной партии таких же радиостанций, которые будут отгружены армянским военным в 2018 году. "В то же время зарубежные партнеры уже заинтересовались линейкой ярославских радиостанций УКВ-диапазона", - заявили в пресс-службе.

Носимая радиостанция КВ-диапазона Р-168-5КНЕ обеспечивает помехозащищенную открытую и закрытую встроенным устройством технического маскирования радиосвязь в тактическом звене управления (ТЗУ) при жестких условиях эксплуатации и осуществляет прием и передачу как аналоговой, так и цифровой информации.

Возимая радиостанция КВ-диапазона Р-168-100КАЕ обеспечивает автоматизированную открытую, защищенную встроенным устройством технического маскирования, а также засекреченную радиосвязь между подвижными и стационарными объектами в ТЗУ. Станция предназначена для установки в командно-штабных машинах.