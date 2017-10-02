Северный Кавказ направит на службу в Вооруженные силы России более 6 тыс. призывников

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 октября. /ТАСС/. Более 6 тыс. призывников будет призвано осенью из Северного Кавказа в Вооруженные силы России для прохождения службы. Больше всего по традиции будет направлено из Ставропольского края, в некоторых республиках количество призывников сократилось вдвое, а в других увеличилось настолько же. О том, как проходит осенняя призывная кампания корреспондентам ТАСС рассказали в военных комиссариатах регионов.

Ставропольцы просятся в Президентский полк

Задание штаба Южного военного округа на призыв граждан на военную службу в октябре-декабре 2017 года для Ставропольского края составляет около 3 тыс. человек. "Это примерно соответствует уровню прошлогодних цифр, из них 500 призывников это специалисты", - сообщили ТАСС в Военном комиссариате Ставропольского края.

Абсолютное большинство призывников будут служить в частях Южного военного округа. Около 15% призывников, имеющих высокие морально-деловые качества, пойдут на комплектование частей (баз), дислоцированных за пределами РФ. Сами ребята чаще всего просят направить их на службу в ВМФ, в десант и спецназ, престижной также считается служба в Президентском полку службы коменданта Московского кремля, отметили в комиссариате.

В 2017 году около 1 тыс. человек, в том числе 72 девушки, из Ставропольского края прошли вступительные испытания для поступления в вузы Минобороны РФ (МО РФ). Зачислено курсантами более 40%. С сентября 2017 года стартовал отбор кандидатов для поступления в вузы МО РФ в 2018 году, установлено задание на 979 человек.

По результатам конкурса на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в 2016 году среди субъектов Южного и Северо- Кавказского федеральных округов, Ставропольский край занял первое место.

Система поручительства в Северной Осетии

В Северной Осетии в эту осеннюю кампания традиционно будет продолжена система поручительства, сообщили корр. ТАСС в военном комиссариате республики. Согласно ей, каждый призывник предоставляет фамилии трех поручителей из числа старейшин, которые возьмут на себя ответственность за него. За годы существования системы в адрес поручителей поступали лишь единичные претензии по поводу дисциплины североосетинских солдат.

"В эту осеннюю призывную кампанию мы отправим в армию более 500 человек. В прошлом году было более 1 тыс. призывников. На альтернативную гражданскую службу будет направлено 8 человек. География призыва обширная", - сказал собеседник агентства.

Призывников направят в сухопутные войска, национальную гвардию, военно-космические силы, железнодорожные войска и т.д.

Количество призывников сократилось в КБР

В двух республиках Северного Кавказа - Кабардино- Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) сократилось количество призывников. Так, осенью из КБР на службу в армию отправятся 350 призывников. Это на 48 человек меньше, чем весной, сообщил ТАСС военный комиссар республики Мухамед Лихов.

"В осеннюю призывную кампанию из Кабардино-Балкарии на службу в армию отправятся 350 человек, что на 48 меньше, чем весной (398). Служить наши ребята будут, как и раньше, по всей территории РФ. Рода войск тоже разнообразные: сухопутные, военно-воздушные, войска Национальной гвардии и воздушно-космические силы", - сказал Лихов. Призывная кампания стартовала в республике 1 октября (тогда же и начали работать призывные комиссии) и продлится до 31 декабря, уточнил собеседник агентства.

По его словам, желающих отправится на службу в республике много. "Учитывая, что накоплен достаточно большой призывной ресурс в республике, органы исполнительной власти субъектов, куда направляются молодые люди для несения военной службы имеют возможность некоторого отбора. И они смотрят, чтобы призывник был достаточно здоров, физически подготовлен и имел хоть какое то базовое образование. Чтобы человек мог спокойно излагать свои мысли и понимал речь командира", - отметил Лихов, и добавил, что особых новшеств в эту призывную кампанию не предусмотрено.

Альтернативную службу в КБР выбирают за год всего несколько человек. "Есть пацифисты, есть ребята, которые по религиозным убеждениям не могут взять оружие в руки, таких направляют на альтернативную, гражданскую службу, однако таких за призыв у нас бывает только два-три человека. Им предлагают различные дома престарелых и медицинские учреждения, где не хватает рабочих рук без каких либо квалификационных требований", - добавил собеседник агентства.

В Чечне первая отправка новобранцев намечена на середину октября. 400 человек будут проходить службу в регионах ЮФО - Ростов, Волгоград, Крым и Севастополь. Еще 100 человек будут призваны служить в республике. "Всего 500 призывников, как и в прошлом году. Желающих было очень много, на одно место практически более 50 человек. Мы отбирали учитывая состояния здоровья, наличие высшего образования и водительских прав", - сообщил ТАСС начальник отделения военного комиссариата Чечни по подготовке граждан к военной службе Муса Салтымурзаев.

Годных к службе по здоровью в КЧР стало меньше

По данным представителя Минздрава Карачаево-Черкесии Беллы Батчаевой, показатель пригодности к военной службе по состоянию здоровья по итогам весеннего призыва в республике снизился на 5% и составил 74,8%. "Снижение показателя годности к военной службе в большей мере связано с низким числом граждан вызванных и прибывших на медицинское освидетельствование.

Следует отметить, что с каждым призывом начиная с весны 2016 года число граждан, прибывших на призывную комиссию, у нас уменьшается на 600-800 человек. Уменьшение призывников связано в основном с убытием их в другие регионы или призывом на военную службу по контракту", - отметила Батчаева.

Структура основных заболеваний, явившихся причиной для освобождения от военной службы в КЧР не изменилась, на первом месте патологии костно-мышечной системы (21,7%), болезни органов зрения (12,7%) и пищеварения (10,5%).

Карачаево-Черкесия (КЧР) направит в армию в осенний призыв 400 человек, это на 80 меньше, чем весной, сообщил в военный комиссар республики Арсен Темиров.

"Установленное задание на призыв граждан на военную службу осенью составляет 400 человек. Весной 2017 года КЧР стопроцентно выполнила план, в армию отправлено было 480 новобранцев", - сказал Темиров на инструкторско- методических сборах в Черкесске.

Всего вызову на призывные комиссии республики весной подлежат более 3,3 тыс. человек. Военком КЧР отметил, что в ходе осенней призывной кампании, как и в предыдущие годы, в армию республика будет отправлять самых лучших и подготовленных ребят. Учитывается физическая подготовка, состояние здоровья новобранцев, а также высшее и среднее специальное образование. "Весной этого года число призывников с высшим образованием составило 16,5% от общего количества, этот показатель надо повышать, а 266 человек (55,4%) имели военно-учебную специальность, полученную в ДОССАФ", - добавил Темиров.

Добровольцев в Ингушетии в три-четыре раза больше, чем призывается из региона

В Ингушетии количество добровольцев, желающих пройти срочную службу в три-четыре раза больше, чем призывается из региона, сообщил ТАСС вице-премьер правительства республики Зяудин Даурбеков.

По его данным, на срочную службу из региона отправятся на 100 призывников больше, чем весной, всего призовут 200 новобранцев. Осенний призывной наряд на регион был 100 человек, но учитывая пожелания руководства республики и с учетом обращения военного комиссариата региона Министерства обороны РФ, он был увеличен.

Даурбеков подчеркнул, что ребята из республики будут служить в различных родах войск и в различных округах. "Они будут служить в Воздушно-десантных войсках, Военно- воздушных силах, Сухопутных, Железнодорожных войсках и Нацгвардии", - сказал вице-премьер.

Первая группа новобранцев из республики должна отправиться на службу в середине октября. В 2016 году из Ингушетии было призвано 550 юношей.