Более тысячи курсантов танковых войск ВВО приступили к боевым стрельбам

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более тысячи курсантов танковых войск Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае и Забайкалье приступили к боевым стрельбам из вооружения танка Т-72Б3, сообщает пресс-служба ВВО.
"В ходе практической части мероприятия военнослужащие выполняют упражнения стрельб как с места, так и в движении по мишени, имитирующей танк условного противника на удалении более 1,6 тыс. метров. Также военнослужащие выполнят нормативы по стрельбе из танкового пулемета Калашникова по движущемуся "артиллерийскому орудию и гранатометчику", - говорится в сообщении.
Курсанты будут тренироваться условиях постоянной смены обстановки, что требует от танкистов мгновенной реакции при стрельбе. После сдачи выпускных экзаменов они отправятся в воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.