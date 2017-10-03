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Крупнейшие за последние тридцать лет учения танковых войск завершились на Урале

Армия и ОПК
3 октября, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В течение недели танкисты вели рейдовые и обходящие действия, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Крупнейшие за последние тридцать лет учения танковых войск завершились в Челябинском области. В двусторонних маневрах были задействованы до 3 тыс. военнослужащих, около 250 танков Т-72, всего более 800 единиц техники, сообщил во вторник помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"По замыслу практических действий командирам двух полков 90-й танковой дивизии Центрального военного округа предстояло действовать друг против друга, состязаться в нестандартных приемах боя. Это были крупнейшие за 30 лет учения танковых войск, в которых были задействованы до 3 тыс. военнослужащих, около 250 танков Т-72, а всего более 800 единиц техники", - отметил Рощупкин.

По данным ЦВО, в течение недели танкисты вели рейдовые и обходящие действия, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления.

"Завершающим этапом учений стали боевые стрельбы на Чебаркульском полигоне, в которых огневые средства действовали в единой системе с несколькими видами разведки. Поддержку экипажам Т-72 обеспечили авиация, расчеты реактивных систем "Град" и самоходных гаубиц "Акация", - уточнил полковник.

"Итоги маневров командование округа подведет на ближайшем военном совете, заседание которого пройдет в октябре", - добавил он.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав вошли 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения. Воинские части и подразделения дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей.

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