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Минобороны РФ проведет похороны военнослужащих, погибших на полигоне в Приамурье

Армия и ОПК
3 октября, 6:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Военное ведомство возьмет на себя все ритуальные расходы и транспортировку

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство обороны в соответствии с Уставом Вооруженных сил РФ оплатит транспортировку и похороны военнослужащих, которые погибли 29 сентября на полигоне в Амурской области. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В соответствии с требованиями Устава Вооруженных сил РФ погибшие будут транспортированы и погребены за счет средств Министерства обороны РФ. При этом будут соблюдены воинские почести", - пояснили в пресс-службе, отметив, что родственники погибших ничего платить не будут.

29 сентября на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате смертельные ранения получили офицер и два военнослужащих, еще двое военных были доставлены в больницу. Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит.

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