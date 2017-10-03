Минобороны РФ проведет похороны военнослужащих, погибших на полигоне в Приамурье

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство обороны в соответствии с Уставом Вооруженных сил РФ оплатит транспортировку и похороны военнослужащих, которые погибли 29 сентября на полигоне в Амурской области. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В соответствии с требованиями Устава Вооруженных сил РФ погибшие будут транспортированы и погребены за счет средств Министерства обороны РФ. При этом будут соблюдены воинские почести", - пояснили в пресс-службе, отметив, что родственники погибших ничего платить не будут.

29 сентября на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате смертельные ранения получили офицер и два военнослужащих, еще двое военных были доставлены в больницу. Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит.