Истребители-бомбардировщики Су-34 в ВВО выполнили полеты в стратосферу

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиачасти Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме и отработали элементы воздушного пилотажа и воздушного боя, сообщает во вторник пресс-служба ВВО.
"Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме. Кроме того, пилоты Су-34 отработали элементы высшего пилотажа, а также элементы воздушного боя", - говорится в сообщении.
Недавно Су-34 приняли участие в масштабных учениях авиации на Дальнем Востоке, во время которых отрабатывалось бомбометание из горизонтального полета по групповым наземным целям, имитирующим боевую технику условного противника. Применение авиабомб бомбардировочной авиацией ВВО выполнено на специализированном полигоне в Хабаровском крае, отмечается в сообщении.