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ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ

Армия и ОПК
3 октября, 8:25 UTC+3
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Материал из 1 страницы

3 октября. /ТАСС/. ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ, в том числе командира - выходца из Казахстана, сообщает Минобороны РФ.

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