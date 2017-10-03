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3 октября. /ТАСС/. ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ, в том числе командира - выходца из Казахстана, сообщает Минобороны РФ.