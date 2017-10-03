Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35

Армия и ОПК
3 октября, 12:00 UTC+3 МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В случае успешного завершения переговоров на авиационной выставке в Дубае контракт может быть подписан до конца года, сообщил собеседник ТАСС

Поделиться
Материал из 1 страницы
Истребитель Су-35

Истребитель Су-35

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты намерены купить у России более эскадрильи истребителей Су-35, контракт может быть подписан до конца года.

Смотрите также

Какая российская авиатехника интересует арабский мир

Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества.

"Они хотят много, больше эскадрильи, однако точное число будет определено в ходе переговоров, которые могут пройти в ноябре во время авиационной выставки в Дубае", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в случае успешного завершения переговоров контракт может быть подписан до конца года.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Эскадрилья - это тактическое подразделение Военно-воздушных сил государства, которое имеет в своем составе авиационные отряды, звенья, а также персонал, занимающийся обслуживанием техники.

Смотрите также

Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35

Сирийская премьера: на что способен новейший Су-35С

Количество машин в эскадрилье истребительной авиации, например в российской армии, как правило, составляет 12 единиц, однако точное число зависит от типа полка.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экспорт российского вооружения
Страны
ОАЭ Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: возможное лишение Мединского ученой степени не повод менять правила их присвоения
2
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
3
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
6
Снегопад спровоцировал многокилометровые пробки в Челябинске
7
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама