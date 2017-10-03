Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты намерены купить у России более эскадрильи истребителей Су-35, контракт может быть подписан до конца года.
Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества.
"Они хотят много, больше эскадрильи, однако точное число будет определено в ходе переговоров, которые могут пройти в ноябре во время авиационной выставки в Дубае", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в случае успешного завершения переговоров контракт может быть подписан до конца года.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
Эскадрилья - это тактическое подразделение Военно-воздушных сил государства, которое имеет в своем составе авиационные отряды, звенья, а также персонал, занимающийся обслуживанием техники.
Количество машин в эскадрилье истребительной авиации, например в российской армии, как правило, составляет 12 единиц, однако точное число зависит от типа полка.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.