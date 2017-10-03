Военные России и Пакистана уничтожили условных боевиков на учениях в горах Кавказа

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Военнослужащие России и Пакистана на совместных учениях "Дружба-2017" уничтожили колонну военной техники условного незаконного вооруженного формирования в горах Кавказа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.

"В районе населенного пункта Нижний Архыз Карачаево-Черкесской Республики военнослужащие Южного военного округа и Вооруженных сил Пакистана совместно уничтожили колонну военной техники условного незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три смешанные разведывательные группы обнаружили и заблокировали колонну военной техники в горно-лесистой местности. Поражение условному противнику нанесли смешанные группы огневой поддержки из стрелкового оружия, а также артиллерийское подразделение из минометов "Поднос", которые были доставлены на высоту более 2 тыс. метров на гужевом транспорте.

В бою с условными боевиками приняли участие около 150 человек.

Как сообщалось ранее, военные Пакистана принимают участие в учениях в полной российской экипировке "Ратник".

В округе уточнили, что на этом эпизоде завершилась активная фаза учений "Дружба-2017", в которых принимают участие более 200 военных России и Пакистана.