Россия передала Мали два боевых Ми-35М

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия и Мали подписали контракт на поставку вертолетов Ми-35М, две машины уже переданы заказчику. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (производитель машин, входит в Ростех).
"Холдинг "Вертолеты России" в рамках контракта, заключенного по линии АО "Рособоронэкспорт", изготовил два транспортно-боевых вертолета Ми-35М для Мали. Машины и все имущество, необходимое для их эксплуатации, переданы заказчику", - сказали в пресс-службе.
Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.