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Минобороны РФ опровергло захват в плен двух российских военных боевиками ИГ

Армия и ОПК
3 октября, 18:02 UTC+3

В ведомстве подчеркнули, что все военные продолжают выполнять поставленные задачи

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Материал из 1 страницы
© AP Photo

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло захват в плен двух российских военных боевиками "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что группировка ИГ опубликовала видео с двумя захваченными в плен российскими военными.

"Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было. Все военнослужащие Вооруженных Сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", - сказали в ведомстве.

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