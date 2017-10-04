Военные РФ с начала года зафиксировали 50 запусков баллистических и космических ракет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские военные с начала 2017 года зафиксировали 50 запусков баллистических и космических ракет в России и за рубежом. Об этом сообщил журналистам командующий Космическими войсками ВКС РФ Александр Головко по случаю отмечаемого в среду Дня Космических войск.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказал генерал.

Головко также сообщил, что специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск за этот год обнаружили и приняли на сопровождение около 1000 космических объектов, проконтролировали выведение на орбиты свыше 350 космических аппаратов, спрогнозировали и отследили сход с орбиты 190 космических объектов, 10 раз предупредили об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Он добавил, что "особое внимание специалистами ГЦ РКО уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств".

Космические войска в 2017 году провели с Плесецка два запуска ракет космического назначения "Союз-2" и один - "Союз-2.1В" с раличными спутниками, и два испытательных пуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" мобильного и шахтного базирования.

День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября и приурочен к запуску первого искусственного спутника земли ПС-1. Запуск космического аппарата был выполнен 4 октября 1957 года с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (сейчас - космодром Байконур) ракетой "Спутник", переоборудованной из межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.