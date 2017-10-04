Более 10 новых комплексов обнаружения космических объектов развернут в России до 2020 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов обнаружения космических объектов развернут в РФ до 2020 года. Об этом сообщил журналистам командующий Космическими войсками ВКС РФ Александр Головко по случаю отмечаемого в среду Дня Космических войск.

По словам генерала, Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения.

"До 2020 года на территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сказал Головко.

Он уточнил, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края.

Создание сети наземных РЛС

Александр Головко также сообщил, что создание сети наземных радиолокационных станций (РЛС) "Воронеж" российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершится к 2019 году.

"Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. Завершить создание сети новых РЛС высокой заводской готовности "Воронеж" на территории Российской Федерации планируется в 2019 году", - сказал генерал.

Он отметил, что развитие наземного эшелона СПРН - один из важнейших приоритетов строительства Космических войск. Сейчас, рассказал Головко, боевое дежурство уже несут РЛС нового поколения "Воронеж" в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае.

"Завершены государственные испытания новых РЛС "Воронеж", несущих опытно-боевое дежурство в Красноярском крае, Алтайском крае и Оренбургской области. До конца текущего года планируется завершение их опытной эксплуатации и постановка на боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности", - добавил он.

Командно-измерительный комплекс Космических войск в Крыму

Головко также добавил,что отдельный командно-измерительный комплекс Космических войск РФ (входит в Центр имени Титова) под Евпаторией в Крыму оборудовали новыми системами.

"Завершается переоснащение командно-измерительными средствами нового поколения отдельного командно-измерительного комплекса, дислоцированного в районе города Евпатория в Республике Крым. В течение трех лет мы провели серьезную работу по его техническому переоснащению, в ходе которой на этом объекте развернуты более 10 новых измерительных систем и комплексов. Сейчас идет работа по их настройке и вводе в эксплуатацию", - сказал генерал.

Он добавил, что этом году в воинские части Главного испытательного космического центра им. Титова в Подмосковье поступили более 20 современных и перспективных измерительных средств. Также, по словам Головко, для Центра имени Титова ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения, которые позволят перейти к новым технологиям управления спутниками российской орбитальной группировки.

Он уточнил, что в целом в интересах Космических войск сегодня открыто около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.

День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября и приурочен к запуску первого искусственного спутника земли ПС-1. Запуск первого космического аппарата был выполнен 4 октября 1957 года с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (сейчас космодром Байконур) ракетой "Спутник", переоборудованной из межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.