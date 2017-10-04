Ракетное соединение ВВО провело электронные пуски из ОТРК "Искандер" в Еврейской АО

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области провело электронные пуски из ОТРК "Искандер" в рамках итоговой проверки за летний период обучения, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие отработали развертывание оперативно-тактических комплексов и оперативную перегрузку ракеты на пусковую установку, выполнили подготовку данных для ракетной стрельбы. Затем личный состав расчетов ОТРК "Искандер" выполнил электронные (учебные) ракетные пуски по заданным целям", - говорится в сообщении.

В тренировке было задействовано 100% личного состава ракетного соединения ВВО в Еврейской автономии, отмечается в сообщении.