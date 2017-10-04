Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракетное соединение ВВО провело электронные пуски из ОТРК "Искандер" в Еврейской АО

Армия и ОПК
4 октября, 4:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Пресс-служба ВВО сообщает, что военные отработали развертывание оперативно-тактических комплексов и оперативную перегрузку ракеты на пусковую установку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области провело электронные пуски из ОТРК "Искандер" в рамках итоговой проверки за летний период обучения, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие отработали развертывание оперативно-тактических комплексов и оперативную перегрузку ракеты на пусковую установку, выполнили подготовку данных для ракетной стрельбы. Затем личный состав расчетов ОТРК "Искандер" выполнил электронные (учебные) ракетные пуски по заданным целям", - говорится в сообщении.

В тренировке было задействовано 100% личного состава ракетного соединения ВВО в Еврейской автономии, отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
В посольстве РФ в США ответили на слова Госдепартамента об "осмотре" генконсульства
3
Абдулатипов примет участие в инаугурации нового главы Дагестана
4
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
5
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
6
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама