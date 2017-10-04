Расчеты РСЗО "Ураган" переброшены для учебных стрельб в Челябинскую область

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Подразделения реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа (ЦВО), на вооружении которой находятся системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", переброшены из Курганской области в рамках учений на полигон под Челябинском. Об этом в среду сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Расчеты РСЗО "Ураган" переброшены на учения в Челябинскую область. Военнослужащие совершили 200-километровый марш в назначенный район, приступили к маскировке и созданию ложных огневых позиций", - отметил Рощупкин.
По данным ЦВО, артиллеристы в рамках учений отработают уничтожение скоплений бронетехники условного противника, его командных пунктов и тыловых подразделений в условиях применения высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы. "Ведение огня "Ураганов" будут корректировать беспилотные летательные аппараты "Орлан". В учениях задействованы около 500 военнослужащих и до 100 единиц техники", - уточнил он.
220-мм реактивные системы залпового огня "Ураган" предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от 10 до 35 км. Их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.