Более 600 спецназовцев ЦВО участвуют в учениях в Поволжье

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 600 военнослужащих и свыше 120 единиц техники задействовано в учениях разведывательных подразделений спецназа Центрального военного округа (ЦВО), начавшихся в Самарской и Оренбургской областях. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

"Подразделения в ночное время были подняты по тревоге, приведены в высшие степени боевой готовности и подготовлены к совершению комбинированных маршей на незнакомые местности для ведения разведки, - говорится в сообщении. - По замыслу учения, спецназовцам предстоит обнаружить базы незаконных вооруженных формирований, где проходят тренировки боевиков, и навести на них огонь артиллерии. При этом в ходе перемещения по незнакомой местности спецназовцев ждут внезапные засады и налеты противника".

Учении продлятся до 6 октября.