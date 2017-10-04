Зенитчики ЮВО на учениях в Астраханской области отразили авиаудар условного противника

ТАСС, 4 октября. Зенитные подразделения общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Северном Кавказе, на учениях на полигоне Капустин Яр в Астраханской области отразили массированный удар средств воздушного нападения условного противника. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Расчеты вели стрельбу из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М1", "Оса", "Стрела-10", "Шилка" и "Игла" в условиях ведения условным противником активных боевых действий. Ряд мишеней имитировали высокоскоростные современные летательные аппараты, - уточнил Астафьев. - Отдельным элементом учения зенитчиками были отработаны задачи противодействия беспилотным летательным аппаратам условного противника".