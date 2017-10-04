ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 командиров "Джебхат ан-Нусры"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ВКС России ликвидировали в Сирии командование запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра", ее главарь, по имеющейся информации, находится в критическом состоянии, 12 командиров убиты. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства Джебхат ан-Нусры" во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35", - сказал Конашенков.
В Минобороны сообщили, что решение о нанесении воздушного удара было принято после того, как по нескольким каналам было получено подтверждение о прибытии террористов и начале их совещания. Сбор данных о местонахождении главарей "Джебхат ан-Нусры" велся многоуровневой системой разведки.
По словам Конашенкова, в результате удара главарь "Джебхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и лишился руки. Как сообщает Минобороны со ссылкой на независимые источники, аль-Джуляни находится в критическом состоянии.
В Минобороны добавили, что вместе с охраной, которая насчитывала около 50 человек, были уничтожены 12 полевых командиров группировки. В их числе был ближайший помощник аль-Джуляни - начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи. Еще более десятка боевиков получили взрывные ранения среднего и тяжелого характера, добавили в ведомстве.
Конашенков сообщил, что мероприятия по уничтожению террористов, причастных к нападению на наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб, будут продолжены.