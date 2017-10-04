Отряд японских боевых кораблей зайдет во Владивосток с неофициальным визитом в октябре

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ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей морских сил самообороны Японии в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" в середине октября прибудет с неофициальным визитом во Владивосток, сообщил в среду официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Владимир Матвеев.
"В рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных сил Российской Федерации на 2017 год в середине октября планируется неофициальный визит во Владивосток отряда кораблей морских сил самообороны Японии в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима", - сообщил он. Визит продлится пять дней.
На время визита запланированы спортивные соревнования между японскими и российскими моряками, предусмотрены экскурсии по историческим местам города, посещения военно-исторического музея флота и филиала парка "Патриот". Также японские моряки возложат венки к мемориальному комплексу "Боевая слава Тихоокеанского флота" и посетят один из кораблей флота.