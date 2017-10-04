Около 500 призывников из Крыма будут служить на материковой части РФ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Около пятисот юношей из Крыма по итогам осеннего призыва 2017 года будут направлены для прохождения службы в воинские части на материковой части России, сообщил журналистам в среду военный комиссар республики Олег Ермилов.
"Весной было 20 человек, нынешней осенью около 500 человек из Крыма будут отправлены служить на материковой части России. Они будут проходить службу в Воздушно-десантных войсках, Воздушно-космических силах и в Росгвардии", - сообщил он.
Военком добавил, что на материк новобранцы будут доставлены с 10 ноября по 20 декабря самолетами военно-транспортной авиации с военных аэродромов республики Крым. Остальные призывники будут проходить службу в частях Черноморского флота в Крыму.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил "решительный протест по поводу намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополе", потребовав отменить призыв.
Глава республики Сергей Аксенов назвал эти заявления украинских политиков фантазиями.
Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса.
Президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ 18 марта 2014 года, 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.
Призыв жителей Крыма в российскую армию начался осенью 2014 года. До 2017 года призывники из Крыма и Севастополя проходили службу только в воинских частях, дислоцированных в этих новых регионах России.
В весенний призыв 2017 года в Крыму было призвано около двух тыс. юношей.