Минобороны РФ полностью выполнило план северного завоза на 2017 год

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Службы материально-технического обеспечения военных округов и флотов выполнили план завоза материальных средств для воинских частей, дислоцированных в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"По всем пунктам, куда уже осуществлен завоз, выборочно проверены полнота и качество завезенных материальных средств и готовность всех объектов инфраструктуры к зиме. По предварительным докладам, обеспеченность самых отдаленных маяков и островных гарнизонов в Арктике позволит им выполнять задачи по предназначению", - сказал он.

По его словам, всего в навигацию 2017 года в отдаленные воинские гарнизоны Сибири и Крайнего Севера доставлено более 90 тыс. тонн различных материальных средств для снабжения 190 воинских частей в 150 пунктах (маяки, острова, гарнизоны), в границах которых проживает более 21 тыс. человек.

"Воинские части и гарнизоны, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, полностью обеспечены необходимым продовольствием, вещевым и медицинским имуществом, горючим, твердым и жидким топливом", - подчеркнул Булгаков.

В навигацию 2017 года доставка материальных средств была осуществлена предприятиями-поставщиками, судами транспортных организаций и судами вспомогательного флота ВМФ, а также самолетами Военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом.