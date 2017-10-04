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Минобороны РФ полностью выполнило план северного завоза на 2017 год

Армия и ОПК
4 октября, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

За год в отдаленные воинские гарнизоны Сибири и Крайнего Севера было доставлено более 90 тыс. тонн материальных средств

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Службы материально-технического обеспечения военных округов и флотов выполнили план завоза материальных средств для воинских частей, дислоцированных в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"По всем пунктам, куда уже осуществлен завоз, выборочно проверены полнота и качество завезенных материальных средств и готовность всех объектов инфраструктуры к зиме. По предварительным докладам, обеспеченность самых отдаленных маяков и островных гарнизонов в Арктике позволит им выполнять задачи по предназначению", - сказал он.

По его словам, всего в навигацию 2017 года в отдаленные воинские гарнизоны Сибири и Крайнего Севера доставлено более 90 тыс. тонн различных материальных средств для снабжения 190 воинских частей в 150 пунктах (маяки, острова, гарнизоны), в границах которых проживает более 21 тыс. человек.

"Воинские части и гарнизоны, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, полностью обеспечены необходимым продовольствием, вещевым и медицинским имуществом, горючим, твердым и жидким топливом", - подчеркнул Булгаков.

В навигацию 2017 года доставка материальных средств была осуществлена предприятиями-поставщиками, судами транспортных организаций и судами вспомогательного флота ВМФ, а также самолетами Военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом.

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