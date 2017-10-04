Самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 поднимется в воздух до конца года

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ТАГАНРОГ, 4 октября. /ТАСС/. Новейший самолет радиолокационного дозора и наведения А-100, строящийся на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева, поднимется в воздух до конца 2017 года, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"Мы можем сегодня подтвердить, что мы не видим серьезных сложностей и трудностей, которые помешали бы нам поднять в воздух этот самолет в этом году", - сказал он журналистам после посещения предприятия.
По его словам, по плану, поставки самолета в войска начнутся в 2020 году после завершения всех испытаний, которые предусмотрены на этапе государственных совместных испытаний. "Сегодня об этом говорить рано. Первый вылет многое нам подскажет", - добавил Борисов.
Кроме того, он также ознакомился с ходом ремонта и модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и противолодочных самолетов Ту-142.
Новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 "Премьер" создан на базе Ил-76МД-90А. Он способен быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при их наведении на воздушные, наземные и морские цели.