"Вертолеты России" поставят Минобороны РФ два Ми-26 в рамках гособоронзаказа 2017 года

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках гособоронзаказа текущего года поставит Минобороны РФ два транспортных вертолета Ми-26.
Об этом в среду сообщили в пресс-службе холдинга.
"В рамках гособоронзаказа 2017 года предприятие ["Роствертол"] поставит Министерству обороны РФ два тяжелых вертолета Ми-26. Первая машина в настоящее время уже передана заказчику и прибыла к месту постоянной эксплуатации в Хабаровском крае. Второй вертолет Ми-26, изготовленный на "Роствертоле" для российского военного ведомства, на данный момент выполнил все необходимые наземные и летные испытания и проходит процедуру приема-передачи", - сказали в холдинге.
"Россия является мировым лидером в сегменте сверхтяжелых вертолетов, а Ми-26 - наш рекордсмен по грузоподъемности - сегодня востребован и в России, и за рубежом. Мы прикладываем все усилия для строгого соблюдения сроков поставки, ведь эти вертолеты незаменимы при выполнении целого ряда задач, стоящих перед Министерством обороны. Кроме того, в настоящее время мы рассматриваем вопрос модернизации Ми-26 в интересах Минобороны", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.