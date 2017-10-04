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Более трех тысяч военных задействованы в учениях в Подмосковье

Армия и ОПК
4 октября, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В учениях задействовано свыше 600 единиц техники и вооружения

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Танк Т-72Б3

Танк Т-72Б3

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В подразделениях Таманской мотострелковой, Кантемировской танковой дивизий и Севастопольской мотострелковой бригады, дислоцированных в Московской области, начались контрольные проверки за 2017 учебный год. К проверкам привлечены более трех тысяч военных и свыше 600 единиц вооружения и военной техники, сообщил в среду начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"В контрольных занятиях задействованы более трех тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.

Мугинов рассказал, что экипажи танков Т-72Б3, Т-80У, Т-90, бронетранспортеров БТР-82А, БТР-80, боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 приступили к проведению боевых стрельб на войсковых полигонах. Военным предстоит поразить мишени на расстоянии до 2,5 км, которые будут имитировать авиацию, бронетехнику и группы пехоты условного противника. Стрельбы, к которым также будут привлечены гранатометные, снайперские и артиллерийские подразделения, пройдут в дневное и ночное время.

По результатам контрольных занятий каждому военному будет выставлена оценка, а также будет проведен контроль подготовки подразделений к выполнению задач. Особое внимание будет уделено оценке подготовки соединений и воинских частей, дислоцированных в сложных географических и климатических условиях.

С соединениями и воинскими частями, которые были задействованы в учениях "Запад-2017", будут проведены контрольные занятия под руководством командиров соединений, при этом все военные выполнят контрольные стрельбы из штатного оружия и сдадут зачетные упражнения по физической подготовке.

Первая очередь проверок проходит с 2 по 15 октября, вторая пройдет в последнюю декаду октября.

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