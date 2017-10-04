Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны запретит военнослужащим выкладывать селфи и геолокацию в соцсетях

Армия и ОПК
4 октября, 21:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Отмечается, что аналогичная норма права уже предусмотрена для военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ и ФСО

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащим по контракту в российской армии запретят размещать информацию, которая может раскрыть в интернете их место дислокации и другие подробности служебной деятельности. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту <...> запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей", - говорится в тексте законопроекта, подготовленного Минобороны.

Отмечается, что действие законопроекта распространяется в том числе на контрактников, являющихся иностранными гражданами.

В пояснительной записке к проекту закона подчеркивается, что социальные медиа-ресурсы зачастую используются для "достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей".

В подобных случаях информация о дислокации и деятельности других военнослужащих может использоваться специальными службами отдельных государств, а также различными террористическими и экстремистскими организациями "для оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации".

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2018 год.

В документе также указано, что аналогичная норма права для военнослужащих и гражданского персонала органов Федеральной службы безопасности РФ и Федеральной службы охраны РФ уже предусмотрена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
СМИ: курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Сирии
3
Google представила новые модели смартфона, ноутбука и других устройств
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Эксперт: законопроекты Порошенко о Донбассе являются частью его избирательной кампании
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама