Минобороны запретит военнослужащим выкладывать селфи и геолокацию в соцсетях

ХК "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в первом матче под руководством КвартальноваСпорт 4 октября, 21:53
Google представила новые модели смартфона, ноутбука и других устройствЭкономика и бизнес 4 октября, 21:52
Биография экс-губернатора Приморского края Владимира МиклушевскогоБиографии и справки 4 октября, 21:40
Путин освободил от должности губернатора Приморского края МиклушевскогоПолитика 4 октября, 21:39
Выход на экраны фильма "Форсаж 9" отложен на годКультура 4 октября, 21:26
Уругвай, Парагвай и Аргентина совместно объявили о подаче заявки на ЧМ-2030 по футболуСпорт 4 октября, 21:21
Минобороны запретит военнослужащим выкладывать селфи и геолокацию в соцсетяхАрмия и ОПК 4 октября, 21:15
Постпред РФ: НАТО пытается искусственно завысить число участников учений "Запад-2017"Политика 4 октября, 21:08
Диагноз "рак легких" у Караченцова не подтвержденОбщество 4 октября, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащим по контракту в российской армии запретят размещать информацию, которая может раскрыть в интернете их место дислокации и другие подробности служебной деятельности. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.
"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту <...> запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей", - говорится в тексте законопроекта, подготовленного Минобороны.
Отмечается, что действие законопроекта распространяется в том числе на контрактников, являющихся иностранными гражданами.
В пояснительной записке к проекту закона подчеркивается, что социальные медиа-ресурсы зачастую используются для "достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей".
В подобных случаях информация о дислокации и деятельности других военнослужащих может использоваться специальными службами отдельных государств, а также различными террористическими и экстремистскими организациями "для оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации".
Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2018 год.
В документе также указано, что аналогичная норма права для военнослужащих и гражданского персонала органов Федеральной службы безопасности РФ и Федеральной службы охраны РФ уже предусмотрена.