Минобороны запретит военнослужащим выкладывать селфи и геолокацию в соцсетях

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащим по контракту в российской армии запретят размещать информацию, которая может раскрыть в интернете их место дислокации и другие подробности служебной деятельности. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту <...> запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей", - говорится в тексте законопроекта, подготовленного Минобороны.

Отмечается, что действие законопроекта распространяется в том числе на контрактников, являющихся иностранными гражданами.

В пояснительной записке к проекту закона подчеркивается, что социальные медиа-ресурсы зачастую используются для "достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей".

В подобных случаях информация о дислокации и деятельности других военнослужащих может использоваться специальными службами отдельных государств, а также различными террористическими и экстремистскими организациями "для оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации".

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2018 год.

В документе также указано, что аналогичная норма права для военнослужащих и гражданского персонала органов Федеральной службы безопасности РФ и Федеральной службы охраны РФ уже предусмотрена.