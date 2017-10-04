Экипажи МиГ-29 и Ми-8 приняли участие в российско-сербских учениях "Барс-2017"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Совместные экипажи истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8 провели тренировочные полеты в рамках российско-сербских учений "Барс-2017". Об этом в среду сообщили департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Совместные экипажи истребителей МиГ-29 отработали пилотаж в составе пары, а также воздушный бой пара на пару и звено против пары. В ходе воздушных дуэлей летчики выполняли фигуры высшего пилотажа и условную атаку противника, - говорится в сообщении. - Завершился первый летный день выполнением полетов в темное время суток, в рамках которых экипажи вертолетов Ми-8 отработали посадку на не подготовленную площадку, а экипажи самолетов МиГ-29 - одиночный сложный и высший пилотаж".

В рамках учений летчики армейской авиации отработали также поисково-спасательную операцию.

Учения "Барс-2017" проходят в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлятся до конца недели.