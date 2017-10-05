Бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учений впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактического учения дальней авиации. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Летный состав отработал перебазирование с аэродрома дислокации, совершив при этом две промежуточные посадки на оперативных аэродромах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Всего в учении задействовано более 20 самолетов, включая Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78, а также пять аэродромов и два полигона в различных субъектах РФ. Планируется, что в ходе мероприятия летный состав отработает полеты на боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и полеты с дозаправкой в воздухе.