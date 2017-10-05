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Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому

Армия и ОПК
5 октября, 8:44 дата обновления: 5 октября, 8:54 UTC+3

Кроме того, ликвидированы 49 боевиков группировки и крупнейший арсенал

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Лидер террористической организации "Джебхат ан-Нусра" Абу Мухаммед аль-Джуляни после удара ВКС России в Сирии впал в кому. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

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"В течение прошедших суток Министерством обороны продолжались специальные мероприятия по ликвидации террористов "Джебхат ан-Нусры" ("Хейат Тахрир аш-Шам", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), атаковавших 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб. Уничтожение ВКС России командования "Джебхат ан-Нусры" и впадение, по полученной информации, в кому лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб", - сказали в ведомстве.

Кроме того, авиация уничтожила крупнейший заглубленный арсенал группировки в Сирии, где хранилось более тысячи тонн боеприпасов.

"Авиацией ВКС России уничтожен крупнейший заглубленный арсенал "Джебхат-ан-Нусры" в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, где террористами хранилось более тысячи тонн боеприпасов для ствольной, а также реактивной артиллерии", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, "склад боеприпасов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для поражения заглубленных объектов". "Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного их выгорания", - добавили в ведомстве.

ВКС также уничтожили уничтожили в Сирии 49 боевиков "Джебхат ан-Нусры", в том числе семь лидеров формирований боевиков "восточного сектора" группировки. 

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