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Ледокол "Илья Муромец" вышел на государственные испытания в Балтийском море

Армия и ОПК
5 октября, 11:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, октября. /ТАСС

В течение 27 дней будут проверены все характеристики и системы ледокола

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Новый ледокол "Илья Муромец", построенный в интересах Военно-морского флота (ВМФ) РФ, в четверг вышел на государственные испытания в полигонах Балтийского моря, передает корреспондент ТАСС с причала "Адмиралтейских верфей". До отхода судна его осмотрел заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков.

"Военно-морской флот не принимал в свой состав ледоколы уже более 40 лет, поэтому строительство ледокола "Илья Муромец" было для нас историческим событием. Ледокол нам очень нужен в силу того, что Россия вернулась в Арктику, постоянно проходят походы боевых кораблей в арктические районы. Группировка в арктических районах с приходом в состав Северного флота ледокола будет самодостаточной", - сказал Федотенков.

Он отметил, что строительство на "Адмиралтейских верфях" шло строго по графику. "Мы в 2015 году заложили ледокол, в 2016 году спустили его на воду, сейчас выходим на государственные испытания", - сказал он.

Как сообщили в Главном штабе ВМФ, государственные испытания "Ильи Муромца" в Балтийском море продлятся 27 дней. В ходе испытаний будут проверены все характеристики и системы ледокола, в частности работа радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок и якорных устройств. "В первой декаде ноября ледокол совершит переход на Северный флот. До конца ноября на нем будет поднят флаг ВМФ России", - сказал собеседник агентства.

"Илья Муромец" строится на "Адмиралтейских верфях" на том же стапеле, где когда-то создавался первый в мире атомный ледокол "Ленин". Водоизмещение "Муромца" составит шесть тысяч тонн, в нем заложены новые принципы электродвижения и современная энергетическая установка. Предполагается, что экипаж будет состоять из 32 человек, при этом автономность судна достигнет 60 суток, а дальность хода будет достигать 12 тысяч миль. Ледокол будет способен преодолевать ледовое поле толщиной до 80 см.

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