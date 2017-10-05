Более шести тысяч жителей Подмосковья призовут в армию до 31 декабря

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военный комиссариат Московской области в период с 1 октября по 31 декабря планирует призвать в армию шесть тысяч граждан Подмосковья, сообщил журналистам в четверг областной военный комиссар генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.
"В период с 1 октября по 31 декабря 2017 года согласно норме, полученной из штаба Западного военного округа, будет призвано на военную службу более шести тысяч граждан Подмосковья в возрасте от 18 до 27 лет, пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу", - сказал он.
Мирошниченко рассказал, что в войска Национальной гвардии будет направлено 12% призывников области. "18% граждан, направленных для прохождения военной службы, будут служить в воинских формированиях других министерств и ведомств, из них будет направлено в войска Национальной гвардии 12% от общего числа призывников", - заявил он, отметив, что в войска Министерства по чрезвычайным ситуациям будет направлено 1,5% от всех призывников области, в Федеральную службу охраны - 1,2%.
"В Вооруженные силы осенью этого года будут направлены 82% всех призывников", - сказал он.
Мирошниченко также отметил, что распоряжением губернатора в Московской области создано 67 призывных комиссий муниципальных образований и призывная комиссия Московской области.
Он рассказал, что месячное денежное довольствие военных по призыву в Вооруженных силах составляет две тысячи рублей. "В целях получения денежного довольствия военнослужащим будут оформляться и выдаваться на сборном пункте банковские карты", - заявил Мирошниченко. -