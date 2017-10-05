Новые российские средства разминирования и защиты саперов получили высокую оценку в Сирии

КУБИНКА /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Новейшие российские средства разминирования и защиты саперов показали высокий результат в Сирии. Об этом в четверг сообщил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на международной конференции по гуманитарному разминированию.

"Наверное, в средствах защиты мы шагнули достаточно прилично, и ответственно могу заявить, что, наверное, лидирующую роль заняли. И это доказала Сирия, мы не понесли потерь. Хотя и были случаи, но люди живы", - сказал Ставицкий.

По словам Валерия Овдиенко, командира отряда разминирования, который работал в Пальмире, при разминировании исторического центра города для повышения безопасности работ использовались новейшие средства защиты сапера, современные средства поиска взрывоопасных предметов, применялись беспилотные летательные аппараты и мобильные робототехнические комплексы, в том числе многофункциональный комплекс разминирования "Уран-6", радиолокационный прибор подповерхностного зондирования ОКО-2 и другие.

"Все вышеуказанные средства показали надежную работу в тяжелых климатических условиях с большой интенсивностью применения", - сообщил Овдиенко.

Разминирование Алеппо

Работа российских саперов в сирийском Алеппо по разминированию города после освобождения от боевиков осложнялась из-за высокой степени засоренности осколками боеприпасов. Об этом рассказал начальник Международного противоминного центра ВС РФ Игорь Михайлик.

"Особенностью разминирования Алеппо была большая засоренность городских разрушений осколками боеприпасов, что препятствовало нормальной работе средств поиска", - рассказал Михайлик. По его словам, из-за этих особенностей саперам пришлось работать небольшим группами по три-четыре человека.

Он напомнил, что в Алеппо с декабря 2016 года по февраль 2017 года было очищено около 3 тыс. гектаров территории, 945 км дорог, около 5 тыс. зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено более 36 тыс. взрывоопасных предметов. Как пояснил Михайлик, город состоит из полутора сотен кварталов и единой системы планировки не имеет. Начальник центра отметил, что для старых районов характерна бессистемная, плотная, сплошная застройка.

"Многие улицы - узкие и извилистые, заканчиваются тупиками. Террористические группировки вели здесь бои, удерживая позиционные линии соприкосновения с правительственными войсками. Террористические группировки, ведя оборонительные действия в городах, минировали канализации, здания, участки улиц, чтобы противодействовать продвижению правительственных войск", - рассказал он.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря прошло года министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки. Российские саперы работали в Алеппо с декабря прошлого года.

Ситуация в Пальмире

Овдиенко добавил, что российские саперы за время работы в сирийской Пальмире разминировали более 10 тыс. зданий и сооружений, а также 219 км дорог.

"В 2016 и 2017 годах отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ дважды выполнял задачу по очистке от взрывоопасных предметов и разминированию в районе архитектурно-исторического комплекса, жилой части и аэропорта города Пальмира. В ходе работы проверено и очищено 2339 гектаров территории 219 километров дорог, 10476 зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено 24065 взрывоопасных предметов, в том числе 1062 самодельных взрывных устройства, среди которых "пояса шахида", радиоуправляемые, с замыкателями на инфракрасном и разгрузочном датчиках, с площадным замыкателем "Гирлянда", различные фугасы и ряд других", - сказал Овиденко.

По его словам, при разминировании в городской черте и на прилегающих территориях Пальмиры было обезврежено большое количество самодельных инженерных боеприпасов, взрывных устройств, мин и реактивных снарядов. "Их изготовление было организовано в мастерских с использованием токарного и электромеханического оборудования на базе захваченных промышленных предприятий. Работы выполнялись под контролем специалистов минно-подрывного дела, прошедших подготовку в тренировочных лагерях НВФ", - рассказал он.

По словам Овдиенко, для ведения боевых действий в городских условиях боевики используют самодельные гранаты разных типов. "Их снаряжение проводится пластичным взрывчатым веществом "С-4" в заранее подготовленные формы. Для проведения террористических актов организовано масштабное изготовление крупных фугасов в металлической оболочке с взрывчатыми веществами на основе аммиачной селитры и керосина", - пояснил он.

"Территория в районе Пальмиры является пустыней, нередко с достаточно твердым верхним слоем грунта. Установка самодельных взрывных устройств на грунт и вдоль дорог с твердым покрытием сопряжена с риском их быстрого обнаружения. В силу этого боевики перешли к изготовлению маскировочных корпусов, а так же использованию предметов обихода и даже детских игрушек, внутрь которых и устанавливались СВУ", - отметил Овдиенко.

По его словам, основной особенностью разминирования Пальмиры стала "недопустимость нанесения дополнительного урона историческим ценностям". "Поэтому уничтожение взрывных устройств на данной территории не проводилось. Поиск и разведка осуществлялись с использованием перспективных образцов робототехники. Обнаруженные опасные предметы, включая самодельные, а так же установленные на "неизвлекаемость", обезвреживались на месте и вывозились на безопасное расстояние для дальнейшего их уничтожения", - пояснил командир отряда.

Особенность сирийского конфликта

Глава Международного противоминного центра ВС РФ назвал большое число самодельных боеприпасов главной особенностью конфликта в Сирии.

"Специфика вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике представлена повсеместным полупромышленным изготовлением самодельных боеприпасов террористическими группировками, а также их активным применением, в частности для ведения боевых действий в городских условиях", - сказал Михайлик на международной конференции по гуманитарному разминированию.

По его словам, значительную часть самодельных боеприпасов составляют фугасы, взрывные устройства на основе газовых баллонов, применяемые в качестве реактивных снарядов. "Их снаряжение производилось взрывчатыми веществами как промышленными, так и самодельными", - отметил он.

Говоря о разминировании города Алеппо, в котором российские саперы принимали участие с декабря 2015 года по февраль 2016-го, он отметил, что объем работ по разминированию увеличивался за счет проверки подземных коммуникаций и сооружений.

"Особенно хочу отметить работу российских саперов по очистке местности от взрывоопасных предметов исторических памятников культурного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО, в частности Старый Алеппо. Большое количество взрывоопасных предметов были неизвлекаемыми. Саперам приходилось с риском для жизни их уничтожать, соблюдая меры безопасности для мирного населения, или обезвреживать, чтобы не подвергнуть разрушению жизненно важные объекты", - рассказал Михайлик.

По его словам, обстрелы блокпостов и городов осуществлялись из самодельных минометов и реактивных систем залпового огня различных калибров, огромное количество снарядов из которых не срабатывало, потому приходилось их уничтожать в специально подготовленных местах.

Обмен опытом

Начальник инженерных войск также добавил, что представители еще девяти стран приступят к обучению в Международном противоминном центре ВС РФ в следующем году.

"На сегодня мы обучаем страны СНГ, но заявилось еще девять государств, которые готовы обучаться. У нас расписано уже все, со следующего года более интенсивно начнется подготовка. Надеемся, что по итогам второй международной конференции по гуманитарному разминированию появятся еще желающие, в том числе из европейских государств", - сказал он.

Также Ставицкий не исключил, что в противоминном центре могут начать готовить специалистов неправительственных организаций, занимающихся разминированием.