Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Подводные лодки Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли два удара 10 ракетами "Калибр" по боевикам "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре, все назначенные цели уничтожены. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение последней недели развернутой в Сирии многоуровневой системой разведки Минобороны России вскрыты наиболее важные объекты ИГ в провинции Дейр-эз-зор. "Это командные пункты террористов, крупные склады оружия и боеприпасов и ангары с бронетехникой ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Меядин", - уточнил генерал.

"Для поражения данных объектов сегодня из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Удары по объектам международных террористов в районе города Меядин нанесены в целях поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому плацдарма ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Пуски 10 крылатых ракет произведены из подводного положения", - сказал Конашенков.

"Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение всех назначенных целей", - добавил генерал.

Конашенков уточнил, что группировке ИГ в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон как в живой силе, так и технике.