Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре

Армия и ОПК
5 октября, 15:22 дата обновления: 5 октября, 15:40 UTC+3

Как сообщили в Минобороны, также были уничтожены склады с оружием и ангары с бронетехникой ИГ в районе населенного пункта Меядин

Поделиться
Материал из 1 страницы
Нанесение удара крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки "Великий Новгород"

Нанесение удара крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки "Великий Новгород"

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Подводные лодки Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли два удара 10 ракетами "Калибр" по боевикам "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре, все назначенные цели уничтожены. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Смотрите также
Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим

Операция ВС РФ в Сирии. Досье

По его словам, в течение последней недели развернутой в Сирии многоуровневой системой разведки Минобороны России вскрыты наиболее важные объекты ИГ в провинции Дейр-эз-зор. "Это командные пункты террористов, крупные склады оружия и боеприпасов и ангары с бронетехникой ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Меядин", - уточнил генерал.

"Для поражения данных объектов сегодня из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Удары по объектам международных террористов в районе города Меядин нанесены в целях поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому плацдарма ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Пуски 10 крылатых ракет произведены из подводного положения", - сказал Конашенков.

"Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение всех назначенных целей", - добавил генерал.

Конашенков уточнил, что группировке ИГ в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон как в живой силе, так и технике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
3
Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре
4
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
5
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью
6
Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама