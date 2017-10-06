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Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"

Армия и ОПК
6 октября, 8:00 UTC+3

6 октября 1977 года в небо впервые поднялся легкий истребитель МиГ-29. ТАСС — об истории создания и боевых возможностях этого самолета

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Истребители МиГ-29

Истребители МиГ-29

© Богдан Руденко/Минобороны России

40 лет назад летчик-испытатель Александр Федотов впервые поднял в воздух прототип многоцелевого фронтового сверхзвукового истребителя МиГ-29. Поступив на вооружение в 1983 году, он стал основным истребителем отечественных Военно-воздушных сил (ВВС).

МиГ-29 открыл новую эру в развитии легких истребителей. Это первый в мире самолет этого класса, сочетающий непревзойденную эффективность в маневренном воздушном бою со способностью атаковать противника ракетами средней дальности и ближнего боя.

ТАСС/Минобороны России/РИА "Армия России" МО РФ

Всего изготовлено свыше 1,6 тыс. экземпляров, выпуск усовершенствованных модификаций продолжается до настоящего времени. Они эксплуатируются более чем в 25 странах мира. Четыре государства осуществили повторные закупки. В большинстве стран, закупивших МиГ-29, он стал основным типом легкого фронтового истребителя национальных ВВС.

Сегодня корпорация "МиГ" продолжает выпуск усовершенствованных модификаций — МиГ-29СМТ и МиГ-29УБ, а также морской версии МиГ-29К.

На базе "29-го" создан новейший МиГ-35, характеристики которого уже максимально приближены к самолетам пятого поколения. В будущем именно этой машиной планируется вооружить всю легкую истребительную авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России. Сейчас истребитель проходит летные испытания.

Маленькая революция

Создание истребителей четвертого поколения началось в СССР и США в конце 1960-х годов. В отличие от своих предшественников — МиГ-23, F-5 Tiger (США), Mirage F.1 (Франция) — эти самолеты должны были быть многоцелевыми (то есть обладать возможностью поражать цели как в воздухе, так и на поверхности), иметь повышенную маневренность и пониженный расход топлива, электродистанционную систему управления, новую авионику и высокоэффективные средства поражения.

США в 1970-х годах получили на вооружение сразу три типа таких истребителей: легкий F-16, тяжелый F-15 Eagle и палубный F-14. По целому ряду параметров они превосходили все имевшиеся в СССР самолеты второго и третьего поколения.

Истребитель МиГ-29, 1988 год

Истребитель МиГ-29, 1988 год

© Владимир Яцин/ТАСС
Истребитель МиГ-29, 1988 год
© Владимир Яцин/ТАСС

Советские военные специалисты и ученые также пошли по пути создания нескольких классов истребителей, каждый из которых создавался для решения определенной задачи. "Легкий" истребитель, по этой концепции, был предназначен для действий над своей территорией и ближнем (до 150 км) тылу противника. Он должен был быть простым в пилотировании, производстве и эксплуатации. Перед конструкторами была поставлена задача оснастить самолет новейшим на тот момент электронным оборудованием и вооружением, обеспечить высокую маневренность и тяговооруженность.

Проектированием такого истребителя, получившего обозначение "изделие 9-12", занялось Отдельное конструкторское бюро Московского машиностроительного завода "Зенит" (ныне — Инженерный центр "ОКБ им. А.И. Микояна" АО "РСК "МиГ"). Предварительный проект был одобрен постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР в 1974 году. Этим же документом создание "тяжелого" истребителя Т-10 (будущего Су-27) было поручено конструкторам завода "Кулон" (ныне — ОКБ Сухого, филиал ПАО "Компания Сухой").

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В конструкторском бюро Микояна работа над "темой 9" (так называли создание "легкого" истребителя) велась сначала под руководством Александра Чумаченко, а с 1982 года — Михаила Вальденберга. Общей координацией занимался генеральный конструктор ОКБ Ростислав Беляков. В 1976 году был завершен эскизный проект и изготовлен макет "изделия 9-12", через год получивший одобрение специалистов ВВС.

Все конструкторские инновации придали "изделию 9" высокую маневренность, а мощные новые двигатели — высокую тяговооруженность. Кстати, МиГ-29 является самым тяговооруженным истребителем на нашей планете. 

В интервью ТАСС старший летчик-испытатель корпорации "МиГ" Михаил Беляев рассказал, что когда в конце 80-х годов началось массовое перевооружение на истребители МиГ-29, в сравнении с предыдущими самолетами, "это была маленькая революция, и у меня в сознании, в частности".

Тяговооруженность, высокая маневренность. Когда можно было выполнять воздушный бой, допустим, парой старых истребителей МиГ-23 против одного МиГ-29, при этом на "23-м" полный форсаж, везде предельные режимы, а МиГ-29 с легкостью маневрирует и уходит от преследования, раз за разом заходя в хвост этим самолетам. Я этого не понимал, пока сам не пересел на МиГ-29 Михаил Беляев старший летчик-испытатель корпорации "МиГ", Герой России

Истребители МиГ-29

Истребители МиГ-29

© Вадим Савицкий/Минобороны России
Истребители МиГ-29
© Вадим Савицкий/Минобороны России

Серийное производство МиГ-29 было развернуто на Московском машиностроительном заводе "Знамя Труда" в 1982 году, а спустя год машина поступила на вооружение ВВС Советского Союза. Окончательная комплектовка истребителей проходила в подмосковных Луховицах, здесь же производился и облет изготовленных машин. Выпуском двигателей РД-33 занималось Московское машиностроительное предприятие (ныне — ММП имени В.В. Чернышева).

Зарубежная оценка

Еще в советское время МиГ-29 был поставлен в несколько стран Варшавского Договора (ГДР, Чехословакию, Румынию), а также в Югославию и Ирак. После 1991 года машину продавала не только Россия, но и страны бывшего СССР (Украина, Молдавия). В настоящее время истребитель числится в составе ВВС 25 стран.

Американское издание The National Interest назвала российский МиГ-29 истребителем, который "свел НАТО с ума" за счет летных качеств и мощного вооружения.

МиГ-29 Fulcrum стал первым российским реактивным истребителем четвертого поколения, обладавшим смертоносным видом в отличие от более ранних советских машин. Быстрый и проворный Fulcrum мог обогнать любой истребитель НАТО, при этом самолет оснащен самыми современными ракетами The National Interest

В числе преимуществ издание отмечает его сверхманевренность (превосходящую американский F-16) и возможность "достигать очень больших углов атаки". Также среди главных плюсов — российская управляемая ракета класса "воздух — воздух" малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения Р-73. При этом издание подчеркивает, что подобные вооружения у США появились лишь в 2003 году. "С Р-73 пилоту МиГ-29 нужно только взглянуть на цель, чтобы стрелять в нее ракетой", — пишет ​The National Interest.

Наконец, сообщает издание, МиГ-29 способен взлетать и садиться с неподготовленных взлетно-посадочных полос — "его воздухозаборники специально защищены от мусора".

Вооружение МиГ-29

Вооружение МиГ-29

© Марина Лысцева/ТАСС
Вооружение МиГ-29
© Марина Лысцева/ТАСС

Истребитель применялся в ходе боевых действий в Афганистане, различных конфликтах на постсоветском пространстве, в странах Персидского залива, Эфиопии, Эритрее, Югославии, Индии, Йемене, Судане, Сирии.

С середины 90-х годов в ряд стран поставляются модифицированные истребители МиГ-29СЭ, имеющие увеличенный запас топлива во внутренних баках и модернизированную РЛС с новым компьютером. Номенклатура вооружения дополнена ракетами "воздух — воздух" средней дальности Р-27ЭР1, Р-27ЭТ1 с радиолокационными и тепловыми головками самонаведения и РВВ-АЕ с активными радиолокационными головками самонаведения, а максимальная боевая нагрузка увеличена до 4500 кг.

Боевые возможности

Самолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме — среднеплан с трапециевидным механизированным крылом. Имеет двухкилевое вертикальное оперение с цельноповоротными стабилизаторами. Обладает "интегральной компоновкой": фюзеляж и крыло образуют единый несущий корпус, что обеспечивает меньшее лобовое сопротивление и большую подъемную силу при больших углах атаки.

Два двигателя РД-33 размещены в мотогондолах в хвостовой части фюзеляжа. Газотурбинный двигатель РД-33 — двухвальный, двухконтурный с кольцевой камерой сгорания, регулируемым соплом и гидроэлектронной системой управления.

Подфюзеляжные воздухозаборники при рулении на земле закрываются специальными шторками, предотвращающими попадание мусора в двигатели.

Летно-технические характеристики:

  • Экипаж — 1 человек (два человека в учебно-боевой "спарке" МиГ-29УБ).
  • Длина — 17,32 м; высота — 4,73 м; размах крыла — 11,36 м.
  • Максимальная скорость — 2450 км/ч (2,3 Маха).
  • Тяга одного двигателя в режиме "полный форсаж" — 8300 килограмм-сил.
  • Практический потолок — 18 тыс. м.
  • Практическая дальность полета на большой высоте — 1 тыс. 430 км (с подвесными топливными баками — 2 тыс. 100 км).
  • Максимальный взлетный вес — 18,1 т; максимальный вес боевой нагрузки — 2,18 т.

Самолет оснащен пушкой ГШ-301 калибра 30 мм (боезапас 150 снарядов), на 6 узлах подвески может нести авиационные ракеты "воздух — воздух" разных типов (Р-27Р, Р-73, Р-60М), неуправляемые реактивные снаряды и авиабомбы.

Модифицированные МиГ-29 также получили возможность применять ракеты "воздух — поверхность": Х-29, Х-31 и др.

Модификации истребителя
© Донат Сорокин/ТАСС
Всего разработано более 20 модификаций самолета, в том числе:
двухместный учебно-боевой МиГ-29УБ ("изделие 9-51");
"Изделие 9-13" – с увеличенным запасом топлива, новым комплексом радиоэлектронной борьбы и системой постановки активных помех;
МиГ-29С ("9-13С") – с модернизированной системой управления вооружением и возможностью применять ракеты Р-77;
палубные МиГ-29К ("9-41") и МиГ-29КУБ ("9-47");
МиГ-29М ("9-15") – глубокая модернизация с увеличенной до 3,2 тыс. км дальностью полета;
МиГ-29СМ/СМТ ("9-14"/"9-15") – с возможностью применения высокоточного оружия "воздух – поверхность";
МиГ-35 – многофункциональный, поколения "4++", с новой РЛС с фазированной антенной решеткой, новой системой управления двигателями, пониженной стоимостью эксплуатации и пр.

Согласно информации из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВВС России состоят до 270 МиГ-29 разных модификаций. ВМФ России эксплуатирует до 40 таких истребителей.

Истребитель МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"

Истребитель МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"

© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Истребитель МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

В 1988 году специально для авианесущих кораблей был создан морской истребитель МиГ-29К, особенностью которого была возможность складывать крылья для компактного размещения на борту. Также эта модель была оснащена крюком и имела усиленное шасси для посадки на палубу корабля. Впервые самолет МиГ-29К совершил взлет с палубы авианосца в 1989 году.

В 2016 году был сформирован 100-й корабельный истребительный авиаполк, оснащенный самолетами МиГ-29К, которые должны нести службу на единственном в ВМФ РФ авианосце "Адмирал Кузнецов".

Кроме того, именно на МиГ-29 летает знаменитая пилотажная группа "Стрижи". Планируется, что в будущем пилоты пересядут на самолеты МиГ-35.

"Стрижи" продолжают летать на одном из лучших самолетов ВКС России — надежном и проверенном. Я считаю, что МиГ-29 — это, наверное, лучший самолет для выполнения группового пилотажа. Это, прежде всего, определяется его разгонными и тормозными характеристиками Сергей Осяйкин командир авиагруппы "Стрижи"

Пилотажная группа "Стрижи"

Пилотажная группа "Стрижи"

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Пилотажная группа "Стрижи"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Глубокая модернизация

Сейчас в российскую армию поступают самолеты МиГ-29СМТ, серийно выпускаемые с 2004 года. Они являются глубокой модернизацией обычного МиГ-29, представляют собой многофункциональный истребитель поколения "4+" с открытой архитектурой авионики и постоянно расширяемым арсеналом высокоточного оружия.

Телеканал "Звезда"/YouTube

В состав номенклатуры вооружения МиГ-29СМТ введено современное высокоточное оружие класса "воздух — поверхность", установлена многофункциональная многорежимная импульсно-доплеровская бортовая радиолокационная станция (БРЛС) "Жук-МЭ". Как отмечают разработчики, по сравнению с БРЛС предыдущего поколения, она имеет больший диапазон углов обзора по азимуту, увеличенную вдвое дальность обнаружения, меньшую массу и более высокую надежность. Эта БРЛС обеспечивает сопровождение до десяти воздушных целей и одновременный обстрел четырех из них.

Самолет оснащается системой дозаправки топливом в полете. Также может оснащаться аппаратурой РЭП в подвесном контейнере. Как отмечают разработчики, МиГ-29СМТ может комплектоваться модернизированной оптико-локационной станцией, радиостанциями, навигационной аппаратурой и системами государственного опознавания различных типов.

По архитектуре бортового радиоэлектронного оборудования и номенклатуре вооружения МиГ-29СМТ унифицирован с истребителями нового семейства боевых самолетов корпорации "МиГ".

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"

ТАСС благодарит операторов РИА "Армия России" Минобороны РФ за предоставленные воздушные видеосъемки истребителей МиГ-29

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