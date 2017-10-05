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РФ и Саудовская Аравия подписали меморандум о покупке и локализации продукции ВПК

Армия и ОПК
5 октября, 16:12 UTC+3

В королевстве будет организовано производство автоматов Калашникова

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания по итогам государственного визита в Россию короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения.

Соответствующий документ подписали генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и председатель совета директоров саудовской компании Ахмад аль-Хатыб.

Также был подписан контракт на общие условия организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК 103 и патронов различного назначения.

Кроме того, по итогам переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех поставили подписи под соглашением о сотрудничестве двух государств в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

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Визит короля Саудовской Аравии в Россию
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