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Российские летчики за неделю один раз поднимались на перехват у границ РФ

Армия и ОПК
6 октября, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По данным Минобороны, воздушную разведку вдоль российских границ вели 17 иностранных летательных аппаратов

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские самолеты за минувшую неделю один раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, нарушений воздушного пространства РФ не допущено. Такие данные Минобороны РФ приводит газета "Красная звезда".

Из инфографики, размещенной в пятницу на сайте издания, следует, что воздушную разведку вдоль границ России вели 17 иностранных летательных аппаратов.

Самым "оживленным" оказалось западное стратегическое направление - там разведывательные полеты совершали 15 воздушных судов. На арктическом направлении было отмечено два воздушных судна.

Кроме того, вдоль морских границ РФ вели разведку пять иностранных кораблей.

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