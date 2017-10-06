Российские летчики за неделю один раз поднимались на перехват у границ РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские самолеты за минувшую неделю один раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, нарушений воздушного пространства РФ не допущено. Такие данные Минобороны РФ приводит газета "Красная звезда".

Из инфографики, размещенной в пятницу на сайте издания, следует, что воздушную разведку вдоль границ России вели 17 иностранных летательных аппаратов.

Самым "оживленным" оказалось западное стратегическое направление - там разведывательные полеты совершали 15 воздушных судов. На арктическом направлении было отмечено два воздушных судна.

Кроме того, вдоль морских границ РФ вели разведку пять иностранных кораблей.