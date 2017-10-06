Дальность полета модернизированного Ту-160М2 будет увеличена

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) начала стендовые испытания двигателя НК-32 серии 02 для модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе корпорации.
"Стендовые испытания новых двигателей НК-32 серии 02, предназначенных для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2, проводятся на самарском ПАО "Кузнецов", - сказали в ОДК.
Там уточнили, что за счет модернизации ряда узлов НК-32 серии 02 стал более экономичным. "Он обладает более широкими ресурсными возможностями. Благодаря данному двигателю бомбардировщик Ту-160М2, производство которого планируется развернуть в России, получит расширенные возможности, в том числе будет увеличена дальность полета", - отметили в ОДК.
В 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил возобновить производство самолетов Ту-160. В октябре 2016 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что пока планируется произвести 50 таких машин. Также он сообщал, что установочная партия из шести двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2 будет полностью поставлена к первому кварталу 2018 года. Ранее в ОДК отметили, что стенд для испытаний новых двигателей прошел реконструкцию и аттестован для работы с силовыми установками НК-32.