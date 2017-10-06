Шойгу: цели учений "Запад-2017" достигнуты

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Цели российско-белорусских учений "Запад-2017" достигнуты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в пятницу.
"Считаем, что цели учения достигнуты. Обращаю особое внимание, что все задействованные силы и средства возвращены в пункты постоянной дислокации", - сообщил Шойгу. Он подчеркнул, что в ходе учений органы военного и государственного управления получили практический опыт совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.
"За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учении было задействовано 12 тыс. 700 военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей", - отметил министр.
По его словам, окончательные итоги учений "Запад-2017" будут подведены в ближайшие дни.
Шойгу добавил, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер.
"Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учений ("Запад-2017" - прим. ТАСС). Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая отдельных лидеров государств, называли их прелюдией к захвату чужих территорий", - заявил Шойгу.
"Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учений, которые носили исключительно оборонительный характер", - подчеркнул министр. Он отметил, что подготовка к российско-белорусским учениям проходила в условиях "беспрецедентного информационного давления".
"Практические действия подразделений были направлены на локализацию террористической угрозы, борьбу с бандформированиями и диверсионными группами, охрану и оборону важных объектов", - сказал Шойгу.
По словам министра, соединения, показавшие хорошие результаты на учениях "Запад-2017", частично освобождены от контрольной проверки войск.
"Частично освобождены от контрольной проверки 53 соединения и воинские части, показавшие хорошие результаты на стратегическом учении "Запад-2017". За выполнение учебно-боевых задач они получили 11 оценок "отлично", 36 - "хорошо" и 6 - "удовлетворительно", - заявил Шойгу.
Он отметил, что со 2 по 27 октября в Вооруженных силах проводится контрольная проверка войск в текущем учебном году. "Уровень боеготовности определяется в ходе зачетных мероприятий и тактических учений. В первую очередь оцениваются соединения, воинские части и подразделения, которые претендуют на присвоение наименования "ударные", - сказал министр.