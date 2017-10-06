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Шойгу: цели учений "Запад-2017" достигнуты

Армия и ОПК
6 октября, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Министр обороны РФ отметил, что в ходе маневров органы военного и государственного управления получили практический опыт совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Цели российско-белорусских учений "Запад-2017" достигнуты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в пятницу.

"Считаем, что цели учения достигнуты. Обращаю особое внимание, что все задействованные силы и средства возвращены в пункты постоянной дислокации", - сообщил Шойгу. Он подчеркнул, что в ходе учений органы военного и государственного управления получили практический опыт совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

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"За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учении было задействовано 12 тыс. 700 военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей", - отметил министр.

По его словам, окончательные итоги учений "Запад-2017" будут подведены в ближайшие дни.

Опасения западных СМИ не оправдались 

Шойгу добавил, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер.

"Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учений ("Запад-2017" - прим. ТАСС). Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая отдельных лидеров государств, называли их прелюдией к захвату чужих территорий", - заявил Шойгу.

"Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учений, которые носили исключительно оборонительный характер", - подчеркнул министр. Он отметил, что подготовка к российско-белорусским учениям проходила в условиях "беспрецедентного информационного давления".

"Практические действия подразделений были направлены на локализацию террористической угрозы, борьбу с бандформированиями и диверсионными группами, охрану и оборону важных объектов", - сказал Шойгу.

Отличники боевой подготовки 

По словам министра, соединения, показавшие хорошие результаты на учениях "Запад-2017", частично освобождены от контрольной проверки войск.

"Частично освобождены от контрольной проверки 53 соединения и воинские части, показавшие хорошие результаты на стратегическом учении "Запад-2017". За выполнение учебно-боевых задач они получили 11 оценок "отлично", 36 - "хорошо" и 6 - "удовлетворительно", - заявил Шойгу.

Он отметил, что со 2 по 27 октября в Вооруженных силах проводится контрольная проверка войск в текущем учебном году. "Уровень боеготовности определяется в ходе зачетных мероприятий и тактических учений. В первую очередь оцениваются соединения, воинские части и подразделения, которые претендуют на присвоение наименования "ударные", - сказал министр.

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Темы
Стратегические учения "Запад-2017"
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