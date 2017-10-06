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Шойгу: "Туполев" повышает исправность ракетоносцев Ту-160 и Ту-95

Армия и ОПК
6 октября, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Министр обороны отметил, что предприятия планово решают данную задачу в соответствии с заключенными государственными контрактами

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Туполев" планово повышает исправность стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 в рамках гособоронзаказа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Первым рассмотрим ход работ по повышению исправности самолетов Ту-160 и Ту-95. Отмечу, что в настоящее время компания "Туполев" и предприятия кооперации планово решают данную задачу в соответствии с заключенными государственными контрактами", - сказал Шойгу на совещании в военном ведомстве. По его словам, набранные темпы необходимо сохранять, не снижая качества работ.

"Сегодня обсудим, что сделано за месяц, а также меры, которые позволят предприятиям оборонно-промышленного комплекса гарантированно и в срок выполнить взятые обязательства", - добавил Шойгу.

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