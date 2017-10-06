Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский военный вертолет не был сбит в Сирии террористами "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ), как сообщалось ранее в СМИ, а совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"6 октября 2017 года в провинции Хама (Сирия) при выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28", - сказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что "экипаж вертолета Ми-28 не пострадал и оперативно был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром".
"Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа и после осмотра машины установлено, что огневого воздействия по вертолету не было", - сказали в ведомстве.
Ранее в пятницу ряд СМИ распространил сообщение "Исламского государства", в котором утверждалось, что боевики группировки в восточной части провинции Хама сбили российский военный вертолет.