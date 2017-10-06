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Памятник воинам-саперам открыли в Подмосковье

Армия и ОПК
6 октября, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Монумент расположен в Нахабине на территории Международного противоминного центра

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Памятник воинам-саперам открыли в Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ в подмосковном Нахабине, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня в подмосковном Нахабине на территории Международного противоминного центра в торжественной обстановке был открыт памятник воинам-саперам. На торжественной церемонии присутствовали ветераны инженерных войск и участники второй международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования и противодействию самодельным взрывным устройствам", - сказали в военном ведомстве.

"Сегодня, открывая этот памятник, мы отдаем дань уважения как российским саперам, так и специалистам по разминированию во всем мире. В этом году исполнилось три года со дня образования Международного противоминного центра ВС РФ. За столь короткий срок коллектив центра достойно проявил себя при выполнении задач по разминированию местности и объектов как на территории РФ, так и за ее пределами", - сказал заместитель начальника инженерных войск ВС РФ генерал-майор Константин Смешко.

"После открытия памятника участники конференции ознакомились с объектами и учебно-материальной базой центра, а также новейшими средствами инженерного вооружения и техникой российских Вооруженных сил. Кроме того, состоялся показ практических действий по разминированию местности с применением мобильного робототехнического комплекса "Уран-6" и тушение очага пожара многофункциональным робототехническим комплексом пожаротушения "Уран-14", - сообщили в Минобороны.

Во второй международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования принимают участие представители 20 стран и трех общественных организаций (Женевский международный центр гуманитарного разминирования, Международный Красный Крест и служба ООН по вопросам противоминной деятельности).

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