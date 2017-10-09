Завод "Дагдизель" разработает новую подводную торпеду и вертолет для горной местности

Градообразующее предприятие моногорода Каспийска в Дагестане — АО "Завод "Дагдизель", которое еще недавно находилось на грани банкротства. После вхождения в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" завод обрел второе дыхание — сейчас здесь разрабатывают перспективные образцы вооружения и даже авиационную технику.

Как рассказал ТАСС генеральный директор завода Рауль Ильясов, в настоящее время в "Дагдизеле" готовятся к испытаниям новейшей подводной торпеды собственной разработки, а также работают над созданием опытной модели вертолета, которую планируют представить на крупнейшем Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 2018 году.

Новая российская торпеда

Работы по созданию новой торпеды на заводе практически завершены — начало государственных испытаний запланировано на конец 2017 года. "Сейчас мы завершаем разработку, в конце года должны начаться государственные испытания. Это будет полностью российское изделие, выпуск которого не зависит от комплектующих иностранного производства", — отметил Ильясов.

Он также пояснил, что контракт на разработку новой торпеды заключен не с "Дагдизелем", а с одним из предприятий, входящих в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (в нее же входит дагестанское предприятие). Однако большая часть узлов будущей торпеды будет производиться именно в Каспийске.

"Мы не могли заключить государственный контракт из-за долгов, которые были у предприятия. Теперь "Дагдизель" рассчитался с долгами и в прошлом году вышел на прибыль в 103 млн рублей. Надеемся, что с началом серийного производства нашего нового изделия предприятие выйдет на принципиально новый уровень своего развития", — пояснил Ильясов.

Сложная финансовая ситуация сложилась на заводе после того, как предприятие не смогло выполнить контракт с Минобороны РФ на поставку торпед. Произошло это потому, что один из поставщиков комплектующих прекратил производство двигателей, которыми оснащались выпускаемые в Каспийске торпеды. Спустя несколько лет, в 2014 году, был сорван еще один контракт — на этот раз из-за проблем с Украиной, откуда также поставлялся ряд комплектующих.

После этого на заводе и задумались о создании собственной торпеды. Начиная с 2012 года завод в инициативном порядке за счет собственных средств активно начал разработку собственной торпеды "для обеспечения независимости от иностранных комплектующих, и к 2015 году около 80% от всего объема работ по разработке и предварительным испытаниям были завершены".

"В связи с тяжелым финансовым положением завода мы обратились в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" с просьбой об оказании содействия в решении вопроса финансирования завершающего этапа работ Министерством обороны РФ. В прошлом году... удалось привлечь необходимые средства на завершение разработок и изготовление партии изделий для проведения государственных испытаний", — отметил глава предприятия.

Попасть на МАКС

Генеральный директор завода "Дагдизель" также сообщил, что в настоящее время на предприятии ведутся работы по созданию вертолета, предназначенного для использования в горной местности на малых высотах. Подробнее рассказать об особенностях будущего вертолета он отказался до окончания работ по изготовлению опытной модели.

"Мы хотим представить опытный образец этой машины на авиасалоне МАКС-2018, сейчас работаем над этим", — уточнил собеседник агентства.

Развернуть Генеральный директор завода "Дагдизель" Рауль Ильясов © Владимир Смирнов/ТАСC Генеральный директор завода "Дагдизель" Рауль Ильясов © Владимир Смирнов/ТАСC

Кроме того, по словам Ильясова, завод, который сегодня работает исключительно по контрактам с Минобороны РФ и другими предприятиями корпорации "Тактическое ракетное вооружение", в ближайшее время планирует наладить выпуск продукции гражданского назначения, в том числе оборудования для предприятий группы "Газпром" и судовых дизелей.

"Из-за устаревшего оборудования выпуск такой продукции до последнего времени был практически невозможен, — признал он. — Дизели, которые мы выпускали раньше, стали неконкурентоспособными: на рынок вышли китайские и другие производители, которые могут предложить продукцию гораздо дешевле, чем наша. Сейчас мы заканчиваем модернизацию предприятия, которая позволит удешевить производство дизелей и предложить рынку продукцию по конкурентоспособной цене", — пояснил гендиректор "Дагдизеля".

Общий объем вложений в техническое перевооружение завода, по словам Ильясова, составит около 2,6 млрд рублей, часть средств привлечена в рамках ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса". Завершить модернизацию планируется к концу первого квартала 2018 года. "Это будет уже совершенно другое предприятие с другими возможностями, позволяющими решать практически любые задачи", — отметил Ильясов.

Параллельно предприятие ведет подготовку кадров, которым предстоит работать над реализацией новых проектов. Так, по словам руководителя завода, в прошлом году "Дагдизель" принял на работу 130 человек, которые прошли обучение и стажировку на предприятиях корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Общая же численность сотрудников предприятия сегодня составляет 1,9 тыс. человек, однако ее планируется увеличить с началом серийного производства новой продукции.

О заводе

АО "Завод "Дагдизель" — одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, завод был основан в 1932 году. Основными направлениями деятельности предприятия были выполнение оборонных заказов, а также производство судовых промышленных дизельных двигателей.

"Дагдизель" является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска — до начала 1990-х годов на предприятии было занято около 11 тыс. человек, что составляло более 10% населения города.

Елена Гриценко, Сергей Леваненков