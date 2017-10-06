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Ледокол "Илья Муромец" оснастят гидрографическими катерами и лабораторией

Армия и ОПК
6 октября, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

С 5 октября ледокол проходит государственные испытания, которые продлятся 27 дней

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новейший ледокол "Илья Муромец", который сейчас проходит госиспытания, будет оснащен гидрографическими катерами и модулем-лабораторией для гидрометеорологических исследований. Об этом в пятницу журналистам сообщил представитель Военно-морского флота РФ Игорь Дыгало.

"Новейший ледокол "Илья Муромец", построенный для ВМФ России на предприятии "Адмиралтейские верфи", наряду с функциями ледокола, патрульного и буксирного судна сможет выполнять функцию гидрографического исследовательского судна. С этой целью он будет оснащен двумя новейшими гидрографическими катерами проекта 21961, построенными на рыбинском предприятии "Вымпел", - сказал Дыгало.

По его словам, катера уже доставлены на "Адмиралтейские верфи" и прошли все необходимые испытания. На борт ледокола они будут установлены непосредственно перед тем, как судно уйдет на Северный флот, рассказал Дыгало.

"Также на ледоколе при выполнении гидрографических задач может быть размещена гидрометеорологическая лаборатория контейнерного типа. Работы по гидрографическим исследованиям морских районов смогу выполнять и с использованием многолучевого эхолота, который установлен на борту ледокола", - подчеркнул представитель ВМФ.

Ледокол "Илья Муромец" вышел на государственные испытания 5 октября. В ходе испытаний, которые продлятся 27 дней, будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола. Программа испытаний будет включать также отработку взлета и посадки вертолета на штатную площадку и работу с грузом. Экипаж в это время отработает дневные и ночные полеты вертолета с борта судна.

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