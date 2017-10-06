Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили пуски ракет по наземным целям в ходе учений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили практические пуски управляемых авиационных ракет по наземным целям на полигоне, обозначающем объекты инфраструктуры различного назначения. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.

"Взлет самолетов дальней авиации осуществлялся с оперативного аэродрома в Калужской области. Во время полета экипажи преодолели более 3 тыс. км", - сказали в военном ведомстве.

Учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Ранее в ходе летно-тактических учений с соединением дальней авиации экипажи Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь, совершив при этом две промежуточные посадки на оперативных аэродромах.