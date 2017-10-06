Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили пуски ракет по наземным целям в ходе учений

Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" РоссииАрмия и ОПК 6 октября, 19:45
Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборныеСпорт 6 октября, 19:39
Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболуСпорт 6 октября, 19:27
Журналисты привезли на Кавказ калмыцкие сказки и мечеть из спичекОбщество 6 октября, 19:19
Мутко: молодежная сборная России в матче с австрийцами не показала весь свой потенциалСпорт 6 октября, 19:18
В Пензе в ходе силовой операции освободили заложниковПроисшествия 6 октября, 19:18
Мутко: английским болельщикам нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропагандеСпорт 6 октября, 19:15
Гарри Бардин воодушевлен тем, что дети снимают кино все больше и лучшеВ стране 6 октября, 19:08
СМИ: тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млнСпорт 6 октября, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили практические пуски управляемых авиационных ракет по наземным целям на полигоне, обозначающем объекты инфраструктуры различного назначения. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.
"Взлет самолетов дальней авиации осуществлялся с оперативного аэродрома в Калужской области. Во время полета экипажи преодолели более 3 тыс. км", - сказали в военном ведомстве.
Учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
Ранее в ходе летно-тактических учений с соединением дальней авиации экипажи Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь, совершив при этом две промежуточные посадки на оперативных аэродромах.