ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ), выходцев из Северного Кавказа, в том числе Абу Омара аш-Шишани. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По словам генерала, "несколько суток проводилась доразведка результатов ранее нанесенного ракетно-авиационного удара в районе н. п. Эс-Суккария (северная окраина Абу-Кемаль), в результате которого был уничтожен пункт управления ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) с находившимися в нем более 30 боевиками, в том числе из Северного Кавказа".
"По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной "на земле", уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани", - сказал Конашенков. Он добавил, что "ликвидация боевиков международной террористической группировки ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике будет продолжена".
Об уничтожении Абу Омара аш-Шишани было объявлено еще в марте прошлого года. Как заявил тогда пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, "один из главарей ИГ Тархан Таимуразович Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани, вероятно, был уничтожен в результате удара с воздуха". Операция была проведена на северо-востоке Сирии с применением как беспилотных летательных аппаратов, так и военных самолетов. Позднее Вашингтон подтвердил информацию об уничтожении аш-Шишани.
Госдепартамент США в свое время объявил награду в размере $5 млн за информацию о местонахождении Батирашвили. По некоторым данным, Абу Омар аш-Шишани входил в совет ИГ и заведовал финансами группировки.
Представитель Минобороны также добавил, что "в результате ударов в районе Абу-Кемаля уничтожен опорный пункт и около 40 террористов, выходцев из Таджикистана и Ирака, а также семь автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением (ДШК и ЗУ-23-2)". По его словам, в районе населенного пункта Меядин "уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых девять выходцев с Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов".
Конашенков также сообщил, что "южнее Дейр-эз-Зора в долине р. Евфрат воздушным ударом ликвидирован отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков, выходцев из СНГ, Туниса и Арабской Республики Египет". "Также уничтожены 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружение", - сообщил официальный представитель военного ведомства.