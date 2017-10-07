Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолеты Балтийского флота отработали посадку на палубы боевых кораблей

Армия и ОПК
7 октября, 10:55 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 7, октября. /ТАСС

За время проведения учений летчики корабельных вертолетов совершили более 50 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, в том числе в темное время суток, сообщили в пресс-службе флота

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Вертолеты морской авиации Балтийского флота отработали посадку на палубы боевых кораблей в Балтийском море в дневное и ночное время. Об этом сообщила в субботу пресс-служба флота.

"В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота отработали посадки на палубу корветов "Бойкий" и "Сообразительный". За время проведения учения с корветами Балтийского флота летчиками корабельных вертолетов совершено более 50 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых - в темное время суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ночное время летчики выполняли упражнения, ориентируясь исключительно по приборам.

В рамках летней боевой учебы в текущем году вертолетчики флота более 100 раз совершили посадки на различные типы кораблей и судов, выполнили около 40 задач по поиску и слежению за подводными лодками условного противника в дневное и ночное время, а также более 45 раз применяли торпеды и бомбы на морских полигонах Балтики, напомнила пресс-служба Балтийского флота.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
2
Биография президента России Владимира Путина
3
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
4
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Владимиру Путину исполняется 65 лет
7
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама