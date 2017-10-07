Вертолеты Балтийского флота отработали посадку на палубы боевых кораблей

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КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Вертолеты морской авиации Балтийского флота отработали посадку на палубы боевых кораблей в Балтийском море в дневное и ночное время. Об этом сообщила в субботу пресс-служба флота.
"В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота отработали посадки на палубу корветов "Бойкий" и "Сообразительный". За время проведения учения с корветами Балтийского флота летчиками корабельных вертолетов совершено более 50 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых - в темное время суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ночное время летчики выполняли упражнения, ориентируясь исключительно по приборам.
В рамках летней боевой учебы в текущем году вертолетчики флота более 100 раз совершили посадки на различные типы кораблей и судов, выполнили около 40 задач по поиску и слежению за подводными лодками условного противника в дневное и ночное время, а также более 45 раз применяли торпеды и бомбы на морских полигонах Балтики, напомнила пресс-служба Балтийского флота.